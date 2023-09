Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia e storico tifoso del Milan, non ha voluto prestarsi al giochino del pronostico per indicare chi, secondo lui, vincerà il derby di Milano di sabato sera: "Per una questione di scaramanzia, non si dice mai nulla - le sue parole a Radio Rossonera -. Quello che posso affermare è che il Milan si sta dimostrando una squadra vera, non un semplice insieme di giocatori buoni.

Per questo bisogna fare i complimenti al nostro mister Pioli che, dopo l'arrivo di alcuni nuovi giocatori, ha dato un'identità alla squadra nel giro di poche settimane. In tre partite si sono viste una velocità e una capacità di essere più pericolosi diverse rispetto all'anno".