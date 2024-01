Alberto Fontana, ex portiere di Inter, Cesena e Palermo, non ha dubbi sul fatto che i nerazzurri partano nettamente favoriti per la conquista della Supercoppa e lo afferma chiaramente ai microfoni di Tag24: "Nel calcio come sempre può succedere di tutto, specie in partita secca e di alto livello, ma inutile girarci intorno, è la netta favorita. Simone Inzaghi ci tiene? Vincere aiuta a vincere e un trofeo è un trofeo.

Portarlo a casa ti dà certezze, puoi analizzare anche i possibili errori, ma l’obiettivo finale deve essere sempre il trofeo. Puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non raggiungi il risultato non sei felice, specie se c’è un trofeo in ballo. Non è una coppetta, vincere e portare a casa qualcosa aiuta l’autostima e ti permette di guardare avanti con ottimismo".