Come andrà a finire la vicenda dello stadio di San Siro “è difficile da capire, quello che io penso sia necessario è che si faccia chiarezza, si stabilisca un percorso, si facciano delle scelte in modo che sia uno stadio unico, il vecchio progetto iniziale, o che siano due stadi distinti. Credo che le società abbiano diritto di avere una risposta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , a proposito dei progetti che riguardano Inter e Milan, oltre al Comune di Milano.

Quanto all’ipotesi che la soluzione sia quella di due stadi, Fontana ha aggiunto: “Non lo so, sono valutazioni che dovranno essere prese da chi deve decidere, e dovranno essere prese dalle due società. Mi sembra che il progetto iniziale non sia ancora morto, è chiaro che il dibattito pubblico ha posto dei limiti. Saranno le due società a decidere se comunque accettano i limiti o meno. La cosa importante è che si arrivi a una soluzione”.