Intervenuto durante la presentazione de 'Il Foglio a San Siro', il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato di due argomenti relativi a Inter e Milan e di stretta attualità: lo stadio e il derby di ieri sera. "Il Meazza è come il viso di una signora, con il maquillage può dissimulare l’età ma mancano servizi fondamentali e tutto quello che negli stadi moderni contribuisce a rendere gli stadi più funzionali. Ieri sera era una impresa anche andare in bagno. Ancche per una questione economica serve una casa nuova, entra a far parte del budget di cui una società può disporre. Qualcuno deve prendere delle decisioni. I club hanno bisogno di un stadio nuovo, credo presto si arriverà a una scelta”.

Sul derby d'andata di Champions League: "Avevo detto che a prescindere dal risultato sarebbe stato un grande successo per la Lombardia e che sarei stato felice da tifoso se avesse vinto il Milan, mentre sarei stato felice da presidente se avesse vinto l’Inter. Quindi sono felice da presidente. Speriamo almeno di giocarcela tra una settimana. Si tratta di una partita importante per la città e per la Regione. Quello di ieri è stato uno spettacolo unico, gli occhi del mondo erano su Milano e su questa partita”.