Fondazione Pupi, lunedì 13 il Charity Dinner Gala per il ventennale

Su Charity Stars un'asta per sedersi al tavolo con Zanetti

E' in programma il 13 dicembre alle ore 19 al Pirelli HangarBicocca la cena di Natale della Fondazione Pupi. "Un Sorriso per PUPI - 20 Anni Insieme! Charity Dinner Gala" sarà l'occasione per festeggiare, come da titolo dell'evento, il ventennale dalla nascita della onlus fondata da Javier Zanetti e la moglie Paula De la Fuente.