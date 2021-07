Florida Cup, gli organizzatori: “Rammaricati per la scelta dell’Inter di ritirarsi”

Millonarios-Everton si giocherà regolarmente il 25 luglio

Da quadrangolare, la Florida Cup si è trasformata in una singola gara amichevole tra Millonarios ed Everton, i due club sopravvissuti dopo i forfait per pericolo Covid-19 di Inter e Arsenal. "Sebbene ci rammarichiamo per la decisione dell'Inter di ritirarsi dalla Florida Cup oggi, abbiamo accolto l'Everton a Orlando questo pomeriggio, con i Millonarios che arriveranno domani - scrivono gli organizzatori in una nota ufficiale -. I club si incontreranno come previsto domenica 25 luglio, con la partita che inizierà alle 18:00. Ulteriori aggiornamenti al programma del torneo saranno annunciati a breve".