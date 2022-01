Florenzi: “Derby? Calhanoglu ha mancato di rispetto ai tifosi del Milan”

"Non me la sono presa per l'esultanza in sé, ma per il modo in cui è terminata" ha spiegato

Egle Patané

Dopo una prima parte di stagione tra luci e ombre, Alessandro Florenzi, intervistato da DAZN ha risposto anche sul suo Milan e sul derby dell'andata, di cui protagonista assoluto è stato l'ex rossonero Hakan Calhanoglu. "Il gruppo? Tutto bene, ho trovato una bella famiglia. Siamo molto affiatati, la stagione, il campionato sta andando bene perché siamo lì su. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo lottare per qualcosa di importante”

Sul gol di Calhanoglu:

“Partendo dal presupposto io non abbia nulla nei confronti di Calhanoglu, anche perchè ha lasciato bei ricordi al Milan, penso abbia mancato di rispetto ai tifosi del Milan esultando in quel modo dopo il rigore realizzato nel Derby. Non me la sono presa per l’esultanza in sè, ma per il modo in cui è terminata: era sul filo del rasoio e c’è una sostanziale differenza tra la felicità per un gol nel Derby e la sua reazione finale”.