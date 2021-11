Florentino Perez: “Champions? Formato sbagliato, la Superlega è libertà”

Il numero uno del Real Madrid avvisa: "Stiamo perdendo i nostri tifosi"

Ecco il suo discorso riportato da Calcio&Finanza. " La Superlega è libertà. A causa della pandemia abbiamo cercato di cambiare le dinamiche del calcio affinché non muoia - le sue parole -. La Superlega è liberta, trasparenza, fair play finanziario e solidarietà. È il progetto che finalmente proteggerà il Fair Play finanziario e quindi impedirà ai club di ricevere un grande sostegno finanziario. I dati ci mostrano che i giovani di stanno allontanando dal calcio, stiamo perdendo i nostri tifosi. Il formato della Champions League è sbagliato e non dovrebbe continuare ad esistere: l’Ajax, arrivato in semifinale, è stato costretto a giocare il preliminare l’anno successivo”.

"La Superlega sarà aperta a variazioni in qualsiasi momento - continua Florentino -. I grandi club d’Europa hanno la responsabilità di pensare al futuro del calcio. Siamo noi, e non la UEFA, a sostenere tutti i costi e i rischi operativi. Dodici club fra i più importanti d’Europa hanno annunciato la Superlega e fondato una società con sede a Madrid, la UEFA ha negato qualsiasi dialogo con la Superlega e ha raccontato una storia falsa. Non è accettabile che il presidente UEFA insulti il ​​presidente di uno dei club più importanti della storia. Tali minacce e pressioni non hanno avuto effetto su tre club con un totale di 20 Champions League. Questi club lavorano affinché il calcio continui ad interessare le nuove generazioni”.