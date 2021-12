Floccari: “Che bello vedere grande equilibrio per il vertice”

L'opinione: "Vedere grande equilibrio lì davanti è una cosa bella"

Sergio Floccari, commentatore tecnico nei prepartita in onda su Dazn, è intervenuto per esprimersi sull'equilibrio della lotta al vertice, fornendo un'opinione sicura riguardo l'esito incerto dell'andamento per lo scudetto: “A questo punto è difficilissimo trovare una favorita per lo scudetto. Molto dipenderà dal percorso in Europa, chi non andrà avanti avrà più risorse per il campionato. Vedere grande equilibrio lì davanti è bello”.