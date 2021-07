Flachi: “Juventus con Allegri al livello dell’Inter o anche un gradino sopra”

L'ex attaccante della Sampdoria promuove i bianconeri: "Vediamo cosa succede con Ronaldo e l'eventuale sostituto"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A, promuovendo la nuova Juventus: "Con Allegri i bianconeri sono al livello dell'Inter. Anzi, forse anche un gradino sopra ai nerazzurri. Vediamo cosa succede con Ronaldo e l'eventuale sostituto, a oggi non è facile capire cosa succederà".