Fjortoft: “Lukaku grande acquisto per i Blues, ma la prima scelta era Haaland”

L'ex calciatore norvegese ribadisce che la prima di Tuchel fosse la giovane stella del Dortmund, ma era impossibile il raggiungimento di un accordo tra i due club

L'ex attaccante norvegese Jan Aage Fjortoft si è espresso sui movimenti in entrata del mercato dei Blues attraverso il proprio profilo twitter, commentando i dialoghi tra Abramovich e Borussia Dortmund per portare Haaland a Londra: "Era lui la prima scelta, i club hanno parlato ma non è stato possibile giungere ad un accordo. Lukaku rimane un grande acquisto sicuramente, ma è meno costoso del norvegese e per questo è stato possibile portare a termine la trattativa".