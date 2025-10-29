Il match ai limiti del proibitivo contro l'Inter potrebbe paradossalmente aiutare la Fiorentina a sbloccarsi in campionato, dove in otto giornate non ha mai vinto collezionando quattro pareggi e altrettante sconfitte. E' il pensiero espresso da Aldo Firicano, ex difensore dei gigliati, a Radio Firenze Viola: "La squadra di Pioli deve giocare in maniera spensierata, con la mente libera di chi sa che è un pronostico chiuso cercando quei punti alla vigilia insperati - le sue parole -. Ma si deve alleggerire del fardello di fare punti a tutti i costi. Nessuno si aspettava questa situazione ma i turni infrasettimanali sono strani perciò ci sono difficoltà oggettive che rendono questa gara meno sbilanciata".