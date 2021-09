Firenze, rissa tra tifosi prima di Fiorentina-Inter. Investigatori al lavoro

La Digos ha sequestrato venti mazze e ha denunciato 18 ultrà della Beneamata per possesso di strumenti atti a offendere

Attimi di tensione ieri sera in piazza Alberti, a Firenze, poco prima di Fiorentina-Inter. Come documentato da un video realizzato dai colleghi di Corriere Fiorentino TV, alcuni tifosi nerazzurri si sono lanciati all’inseguimento di un gruppo di supporter gigliati incontrati lungo il percorso. La Digos ha sequestrato venti mazze e ha denunciato 18 ultrà della Beneamata per possesso di strumenti atti a offendere; identificati anche 12 tifosi della viola. Gli investigatori stanno adesso esaminando i video per valutare la loro posizione.