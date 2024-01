"Abbiamo grandi aspettative, siamo carichi. Ci siamo allenati bene, arriviamo da un buon momento e non vediamo l'ora di iniziare a giocare" ha detto Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, a Radio TV Serie A in vista della sfida di domani contro il Napoli, match valido per la semifinale di Supercoppa italiana.

Qual è l'avversario che la preoccupa di più: Napoli, Lazio o Inter?

"Adesso il Napoli perché la prima partita giochiamo contro di loro. Li abbiamo già affrontati, abbiamo vinto all'andata in Serie A, ma sono una grandissima squadra e sarà sicuramente una bella partita".

Un saluto ai tifosi viola?

"Ciao popolo viola, spero di vedervi qua a Riyad anche se è difficile, comunque cercheremo di vincere per voi"