Fiorentina, Pradè: “Nel primo tempo contro l’Inter sembravamo squadra di Premier”

Dopo la vittoria per 0-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese il ds viola ha ribadito i complimenti alla squadra per la prova di martedì

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato dopo il successo per 0-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese: "Voglio intanto ripartire da martedì, quando ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo contro l'Inter, per intensità dimostrata sembravamo una squadra di Premier - ha voluto ribadire il ds viola -. Oggi l'abbiamo vinta combattendo, non siamo stati bellissimi tecnicamente, ma eccezionali per la voglia e sacrificio, ed è questo quello che amano i nostri tifosi. Una vittoria importante perché sofferta: abbiamo giocato contro una squadra forte fisicamente ed anche tecnicamente".