Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo della Cremonese. Un risultato non scontato secondo Pradè, che cita come esempio la sconfitta dell'Inter contro lo Spezia: "Oggi è stata una partita difficile. Faccio i complimenti alla coppia centrale di difesa e a Sirigu. Ci portiamo avanti con questo entusiasmo, quando vinci, ovviamente, le cose vanno meglio. Il campionato italiano è stranissimo, non ci sono mai partite facili. Basta guardare l’Inter a La Spezia venerdì".