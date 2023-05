Presente a Scandicci ad un evento organizzato dalla Scuola Calcio Elite "Alberto Di Chiara Academy", il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la storica vittoria di giovedì contro il Basilea che ha portato la Viola in finale di Conference League: "Dare felicità è la cosa più bella che possiamo fare. Vedere il popolo viola così è un'immensa gioia per tutti, a partire dal presidente Commisso. Questo ci dà tanto, ci dà carica. Adesso ci manca un metro, dobbiamo essere bravi ad affrontarlo. Roma o Praga? Impossibile scegliere, sono tutti e due trofei importantissimi. Ma oggi già pensiamo a domenica, poi prepareremo mercoledì.

La finale di Roma sarà una rivincita rispetto alla finale del 2014? "Rispetto a quella finale del 2014 - ha spiegato Pradè - c'è il rimpianto e l'amarezza di averla giocata in un contesto strano. Questa ce l'andremo a giocare a viso aperto, come sempre. Siamo una squadra imprevedibile. Abbiamo un'identità e la riproponiamo sempre. Massimo rispetto per l'Inter ma siamo forti anche noi. Questo gruppo è bravissimo a rimanere unito nei momenti di difficoltà, questa la sua qualità più importante".