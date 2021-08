Fiorentina, Pezzella: “Vlahovic? Calcio imprevedibile, ma lui è qui con noi”

Il capitano viola dopo la vittoria sul Cosenza: "Le voci sono fuori dal gruppo, non pensiamo a certe cose"

Intervistato da Sport Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia della Fiorentina contro il Cosenza, German Pezzella, capitano viola, è tornato sui rumors legati a Dusan Vlahovic, mattatore con una doppietta nella serata del Franchi: "Le voci sono fuori dal gruppo. Non pensiamo a certe cose, ogni giorno che indossiamopez questa maglia dobbiamo dare il massimo per rispetto a tutti i tifosi. Il calcio è imprevedibile, ma non ci pensiamo. Adesso Dusan è con noi, si impegna. Questa è la strada giusta".