L'arrivo di Albert Gudmundsson fa felice Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina. Che parlando ai canali ufficiali gigliati prima della gara col Parma accoglie così l'attaccante islandese giunto dal Genoa: "Me lo sono sognato tutte le notti e non vedevo l'ora, l'ho voluto fortemente, è uno dei più forti in Serie A. È perfetto per la nostra idea di calcio, sono sicuro farà un grande campionato".