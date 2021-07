Fiorentina, Italiano: “Un nuovo regista? Una volta rientrati tutti vedremo”

Il nuovo tecnico viola: "Devo conoscere tutti gli elementi della rosa. L'asse centrale è fondamentale"

Stefano Sensi è uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Fiorentina, in cerca di un rinforzo di qualità in regia. Su quanto la presenza di un play sia importante per la sua idea di gioco, ha risposto nella conferenza di presentazione il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano: "Mancano i nazionali e poi c'è Erick Pulgar che ricopre questo ruolo. Devo prima conoscere tutti come ho detto prima. L'asse centrale della squadra è fondamentale. Deve avere la voglia di avere il pallone fra i piedi, non solo il regista. Una volta rientrati tutti vedremo il da farsi".