Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della Supercoppa: "Una soddisfazione, per tutti. Ci giochiamo un trofeo importante contro tre squadroni, abituate a queste competizioni. Lazio e Inter hanno vinto tanto negli ultimi anni, il Napoli è campione d'Italia... E ci siamo anche noi. Siamo felici di andare a giocarci la Supercoppa, prepareremo il Napoli come dobbiamo. Ora archiviamo la vittoria, da domani si riparte verso l'Arabia".