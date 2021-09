Fiorentina, Italiano: “Se avessimo concretizzato, l’Inter non avrebbe reagito”

Il tecnico viola: "L'approccio alle gare è ottimo, ma le palle gol vanno concretizzate. Dobbiamo lavorare su questo aspetto"

Archiviata la sconfitta con l'Inter, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Udinese torna sui problemi in fase di finalizzazione della sua squadra: "Questo è un aspetto su cui la squadra deve migliorare, non puoi avere tante palle gol e non concretizzarle. Il nostro obiettivo è indirizzare le partite, concretizzare ti permette di lavorare in maniera diversa. Sono convinto che se avessimo concretizzato nel primo tempo non ci sarebbe stata la reazione dell'Inter. L'approccio alle gare è ottimo, ma le palle gol vanno concretizzate. Questo di permette di ambire e pensare in maniera diversa. Quando andiamo sotto accusiamo il colpo e questo non possiamo permettercelo. Una squadra alla quinta giornata non può abbattersi. Mi piace il modo in cui affrontiamo le partite, ma dobbiamo migliorare. Dobbiamo concretizzare quello che creiamo e dobbiamo difendere la porta con il coltello fra i denti".