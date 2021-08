Fiorentina, Italiano coccola Vlahovic: “Mi impressiona per come si allena”

Il tecnico viola: "Oggi Dusan è riuscito anche a fare due gol, sono contento della sua prestazione"

Intervistato da Sport Mediaset dopo la rotonda vittoria per 4-0 sul Cosenza in Coppa Italia, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, spende nuove parole importanti per Dusan Vlahovic, autore questa sera di una doppietta: "Se si sente dentro la maglia viola? Lo dimostra durante gli allenamenti. Mi ha impressionato per la cultura del lavoro che ha, per come si allena e per come si comporta negli allenamenti e nelle rifiniture. Oggi è riuscito anche a fare due gol, sono contento della sua prestazione".