In attesa di giocarsi Conference League e Champions League in programma rispettivamente il 7 e il 10 giugno, Fiorentina e Inter iniziano ad assaggiare il sapore di una finale con l’ultimo atto della Coppa Italia, in programma mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico. L’Inter, campione in carica, cerca il bis, avanti a 1,50 su William Hill contro il 2,50 del successo viola, a caccia di un titolo assente in bacheca da 22 anni. Per i 90 minuti di gioco prevale sempre il colpo nerazzurro, a 1,95, sale a 3,50 il pareggio, con il successo di Biraghi e compagni - come nell’ultimo precedente in Serie A - fissato a 3,80. Più equilibrio invece in quota tra Goal, in vantaggio a 1,80, e No Goal visto a 1,90.

Tra i marcatori del match occhio al momento di forma di Romelu Lukaku, quattro gol nelle ultime cinque uscite, visto in rete a 3,20 mentre il primo gol del match - come nell’ultima finale di Coppa Italia - a opera di Nicolò Barella vale su William Hill 9,50 volte la posta. Tra i toscani, Italiano punta su Arthur Cabral, miglior marcatore dei suoi nel 2023, proposto a 4,33, con il gol di Giacomo Bonaventura, match-winner nel mese di aprile a San Siro, dato a quota 6. Occhio anche all’assegnazione della Coppa Italia ai calci di rigore - ultimo precedente nel 2020 - offerto a 5,50 dai quotisti William Hill, mentre un penalty nei tempi regolamentari, come l’anno scorso quando il gol di Calhanoglu portò la gara ai supplementari, si attesta a 2,75.