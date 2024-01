Gran colpo dell'Inter a Firenze contro la Fiorentina. i nerazzurri, grazie a un gol di Lautaro e a un rigore parato da Sommer, s'impongono per 1-0 e tornano in vetta alla classifica con una gara in meno. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo allo stadio Franchi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

