Debutto con la maglia della Fiorentina con tanto di assist per Marco Faraoni, che ha lasciato subito la sua impronta con la maglia viola nel match contro l'Udinese. Ai microfoni di DAZN, l'ex Verona parla del suo impatto nella nuova realtà e si proietta all'imminente Supercoppa: "L’orgoglio di indossare questa maglia? A questa età per me arrivare a questi livelli è tanta roba. Un treno così importante era difficile da non cogliere e darò il mio supporto in tutti i modi. La Supercoppa? Dobbiamo pensare partita per partita e l’importante è la gestione. C’è un gruppo e ci sono tanti giocatori forti. Faremo bene”.