Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato oggi protagonista di un incontro con gli studenti del liceo Macchiavelli a Firenze. Tra i temi affrontati anche i prossimi impegni dei viola, avversari dell'Inter nella finale di Coppa Italia del 24 maggio e giovedì in campo in Conference League: "Io sono ottimista - le parole raccolte da Sportface.it -. I ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della partita di giovedì contro il Basilea. Speriamo di passare questo turno. Se andremo in finale, per la prima volta in 62 anni giocheremo una finale di Coppa Italia e una europea. Vediamo dove arriveremo".