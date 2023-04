Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in vista della sfida di questa sera dei viola contro la Cremonese che può valere il raggiungimento della finale di Coppa Italia insieme all'Inter, ha invitato i tifosi a riempire lo stadio Franchi. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "Speriamo di riempire lo stadio questa sera. Mi hanno detto che hanno bisogno di me per riempirlo ed è per questo che sono venuto dall'America. Adesso vado a suonare la carica alla squadra".