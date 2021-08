Fiorentina, Commisso: “Cento milioni per Vlahovic? Ci penserò attentamente”

Il patron del club gigliato sincero: "Di fronte a certe cifre non si può voltare subito le spalle"

"Se parliamo di 100 milioni o giù di lì, ci penserò attentamente - ha ammesso il numero uno del club gigliato -. Inutile nasconderlo anche perché, è giusto ribadirlo specialmente ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli ai club e quindi anche alla Fiorentina per cui di fronte a certe cifre non si può, tanto per farlo o per fare il presuntuoso, voltare subito le spalle".