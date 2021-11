Barone smentisce: “Fiorentina a PIF? Ora basta, non si è presentato nessuno”

Il dg viola allontana le voci circolate nelle ultime ore sul fondo sovrano dell'Arabia Saudita

Il fondo PIF non è in procinto di acquistare la Fiorentina da Rocco Commisso. A smentire le indiscrezioni incontrollate uscite nelle ultime ore è stato Joe Barone, direttore generale del club gigliato, parlando ai media presenti al centro sportivo: "Oggi se hai contanti ti porti via la Fiorentina - le sue parole -. Il nostro proprietario, Rocco Commisso, ha detto che può finanziare tutto lui. Si è presentato qualcuno? No, nessuno. C’è un giornalista che adesso sta dicendo che un fondo vuole comprarsi la Fiorentina e alcuni fiorentini hanno iniziato a dire che finalmente sarebbe arrivata una proprietà pronta a spendere sul mercato ma lo stadio è sempre lo stesso e il centro sportivo lo abbiamo costruito noi. Nessuno ci ha detto di voler comprare la società e queste sono notizie che arrivano a poco tempo da una sfida importantissima. Ogni volta che c’è una gara importante arrivano queste chiacchiere, io dico basta a queste cose", ha chiosato il dirigente viola riferendosi al match con il Milan, in programma domani sera allo stadio Franchi.