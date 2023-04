Giancarlo Antognoni, ex centrocampista e dirigente della Fiorentina, si è concesso ai microfoni di TMW a margine della presentazione dei libri in memoria di Bearzot e Martellini a Coverciano. "Retegui in nazionale? Il giocatore straniero è ben accettato, ha fatto due gol, non gli puoi dire nulla, però è chiaro che si penalizza qualche giocatore italiano che gioca nel nostro campionato - le sue parole -.