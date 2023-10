Anche Stefano Fiore, ex centrocampista di Lazio e Parma, ha parlato dell'imminente sfida tra Inter e Roma e soprattutto dell'accoglienza pronta per Romelu Lukaku ai microfoni di TVPlay: "Per quella che è stata tutta la vicenda un minimo di contestazione bisogna aspettarsela. Speriamo che resti tutto nei binari della civiltà. Lukaku all’Inter lo scorso anno ha sbagliato alcuni gol facili in partite molto importanti, come la finale di Champions League. Non è stato lo stesso giocatore ammirato con Antonio Conte. Sulla vicenda estiva ci aspettiamo anche la sua versione, anche se qualcosa di strano è accaduta. Quando l’Inter lo riprese giurò fedeltà ai colori nerazzurri. I tifosi hanno il diritto di affezionarsi ai giocatori, ragiona con il cuore e i sentimenti. Comunque è ormai chiaro come le bandiere non esistano più. Fossi un tifoso dell’Inter punterei sull’indifferenza nei confronti di Lukaku. Una contestazione molto forte potrebbe condizionarlo”.

Ma che partita si aspetta Fiore? "Una partita così importante è difficile che sia anche spettacolare. La difesa della Roma ha avuto delle difficoltà soprattutto a causa dell’assenza di Chris Smalling. Mourinho è ancora un maestro a fare la partita sui difetti degli altri”.