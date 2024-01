Eugenio Finardi, cantautore italiano, prende posizione riguardo alla polemica sui troppi eventi (particolarmente quelli musicali) in programma a San Siro.

“Un consiglio al sindaco Giuseppe Sala? Nell’area di San Siro ci sono troppi concerti estivi, non si può andare avanti così - dice in un'intervista a Il Giorno -. All’ippodromo La Maura gli eventi musicali dovrebbero essere proprio vietati perché la struttura e l’area circostante non è adatta ad accogliere migliaia di persone. Sa cosa spero, a questo punto: che Milan e Inter costruiscano i loro stadi veramente a San Donato Milanese e a Rozzano”.