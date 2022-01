Financial Times – La Super League resiste: svolta con Juve, Real e Barça?

Il quotidiano britannico rivela l'idea di rivisitare la manifestazione con Agnelli, Perez e Laporta protagonisti

Secondo il Financial Times, il progetto Super League non è affatto accantonato, anzi: in programma ci sarebbe il rilancio dell'idea da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Perez, Agnelli e Laporta - stando a quanto riferito dal quotidiano britannico - starebbero pianificando una svolta nel 2022. L'idea sarebbe quella di riformulare il format della manifestazione sia dal punto di vista organizzativo che legale. In particolare, si cercherà di scansare azioni legali e non togliere forza alle competizioni domestiche.