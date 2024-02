La 23esima giornata di Serie A si apre con uno spettacolare 3-2 del Lecce contro la Fiorentina. Al Via del Mare succede davvero di tutto.

Grazie alle reti di Mandragora e Beltran siglate nella ripresa, la squadra viola era riuscita a rimontare il gol iniziale di Oudin, ma in pieno recupero prima Piccoli e poi Dorgu ribaltono il match e permettono alla squadra di D'Aversa di conquistare tre punti pesantissimi. Da segnalare nel secondo tempo l'esordio in maglia viola del Gallo Belotti. La squadra di Italiano fallisce l'aggancio al quarto posto in classifica, restando a quota 34 punti, mentre la squadra giallorossa sale a quota 24.