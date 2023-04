>Un aspetto non da sottovalutare, in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter in programma il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma, sarà sicuramente quello relativo all'ordine pubblico. Come riporta La Repubblica - Firenze, l’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive e il Gos (Gruppo operativo sicurezza) si riuniranno per analizzare l’evento, limare gli ultimi dettagli (Curva Nord all'Inter e Sud alla Fiorentina, salvo sorprese) e successivamente dare il definitivo via libera alla vendita dei biglietti. Inoltre, altro punto importante, trattandosi di due squadre del Nord, occorrerà monitorare il pezzo di autostrada A1 che le due tifoserie percorreranno assieme e magari dividere l’arrivo alla barriera di Roma Nord per evitare ingorghi, caos e potenziali contatti.