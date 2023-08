La brand identity per la finale di Champions League 2024 a Londra è stata svelata ufficialmente dalla UEFA oggi, in occasione del sorteggio della fase a gironi di Champions League. Mentre il design cambia ogni anno per mostrare gli elementi distintivi di ciascuna città ospitante, il trofeo rimane al centro dell'identità visiva, garantendo coerenza tra finali e riconoscibilità nel tempo.

Il design di quest’anno è stato ispirato dalla natura vivace e culturalmente mista di Londra. Riflette l’energia e il movimento costante della città con forme che alludono agli edifici iconici e alla vastità urbana, contrastando con gli spazi verdi che si possono trovare ovunque a Londra e che sono centrali nella vita di tante persone.

Creati dall'artista londinese Supermundane, i suoi caratteristici disegni geometrici e l'uso distintivo di colori, linee ed effetti ottici sono diventati una caratteristica immediatamente riconoscibile del panorama del design contemporaneo, e il suo stile giocoso e vibrante ha contribuito a creare un'immagine unica per rappresentare adeguatamente il massimo evento sportivo. La finale della UEFA Champions League 2024 si svolgerà a Londra, allo stadio di Wembley, il 1° giugno 2024. La nuova identità del marchio è stata sviluppata in collaborazione con il partner marketing della UEFA TEAM Marketing AG e l'agenzia di branding Frame. ​