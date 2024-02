C'è anche Filippo Galli tra i protagonisti raggiunti a margine del Trofeo Galbiati. L'ex Milan sottolinea la forza dell'Inter, reduce dalla pesante vittoria sulla Juventus: "Sapevamo della sua forza, l'ha dimostrata e la continuità che ha dimostrato in questo campionato - riporta TMW -. La speranza è l'ultima a morire per il Milan e per la Juventus prima di tutto perchè è seconda".