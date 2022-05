Il tennista milanese Filippo Baldi, tifoso interista, ha rilasciato un'intervista al sito SuperNews dove tra le altre cose parla anche della volata finale per il campionato: "Bologna scivolone decisivo? No, nel calcio può succedere di tutto. L'Inter ha due punti in meno rispetto al Milan e mancano pochissime giornate, ma quest’anno la squadra ha dimostrato di essere molto forte, anche a livello europeo, quindi è ancora tutto aperto. Inoltre, mi fa piacere vedere Milan e Inter al vertice dopo anni difficili, dunque è ancora più bello assistere a questa sfida. Certo, sarebbe più bello vedere i nerazzurri avanti rispetto ai rossoneri e con mezzo Scudetto in tasca, ma è altrettanto bello provare l’adrenalina che ti trasmettono alcune partite. Sicuramente le ultime tre gare saranno difficili, bellissime, e speriamo che alla fine tutto giri a nostro favore. Sulla carta l’Inter ha sicuramente un calendario più agevole, ma lo sport non si basa sulla carta, bensì sui fatti, quindi i nerazzurri dovranno giocare gli ultimi tre match come tre finali".