Luis Figo ha commentato a Marca gli sviluppi regolamentari del mondo del calcio, soffermandosi sul VAR: "Serve per le situazioni in area e per cose molto definite. Giocatori, allenatori, tifosi e giornalisti devono avere ben chiaro a cosa stiano giocando, non devono esserci mille opinioni perché la gente non sa cosa sta succedendo".

Perché non mi piace la Superlega? "Guarda, a me le competizioni piacciono se c'è veridicità e merito sportivo. Sono di Madrid e non ho nulla contro il Real Madrid ma non essere d'accordo non significa essere contrario. Quello che vedo è che un giocatore come me, che ha iniziato a giocare nello Sporting, per come è fatta la Superlega, non avrà mai la possibilità di giocarci. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare la Champions League, perché l'ho vista in tv e ho detto: 'voglio diventare così'".