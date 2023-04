Il 27 maggio fu la data della vittoria dell'Inter in Coppa Campioni contro il Benfica, ma anche quella del rigore segnato da Luis Figo contro il Torino nell'ultima giornata del campionato 2006-2007. E proprio Luis Figo, intervistato da Amazon Prime Video, offre il suo punto di vista sulla partita che sta per cominciare: "In questa competizione i giocatori sono sempre più attenti, più concentrati perché sanno che ogni dettaglio può cambiare il risultato. L'Inter deve sfidare il Benfica dimenticando il 2-0 di Lisbona e pensare che sia 0-0; deve pensare come se stesse iniziando a giocare una finale. Con il cuore spero che i nerazzurri vadano fino in fondo.

Gli interisti hanno dimostrato di saper soffrire, vincere, essere una famiglia. A chi darei la numero sette? La prendo io, però posso giocare dieci minuti"