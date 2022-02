FIGC, seminario sulle proprietà straniere: parteciperà anche Marotta

Il webinar è in programma giovedì prossimo alle ore 18

Giovedì prossimo, il 10 febbraio, alle ore 18 è in programma un webinar dal titolo 'Le proprietà straniere nel calcio italiano: opportunità e prospettive per il calcio maschile e femminile', incontro per lanciare il master Programma Executive 'Management del calcio' organizzato su iniziativa del Settore tecnico della Federcalcio in collaborazione con SDA Bocconi School of Management.