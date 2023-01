La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, creata in collaborazione con Adidas. A partire dal 1° gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi, la FIGC ha come partner ufficiale adidas, che veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer ed e-sports).

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha commentato: "Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave moderna la passione e la tradizione della maglia Azzurra. Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership”.

Bjørn Gulden, Chief Executive Officer di adidas, ha affermato: "L’Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del calcio. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e a tutte le sue squadre nella famiglia adidas e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership di successo insieme. Al contempo, siamo incredibilmente entusiasti di essere riusciti finalmente a condividere con il mondo la nostra fantastica gamma di prodotti, comprese le meravigliose divise ‘Home’ e ‘Away’. Sono la quintessenza dell’eleganza e dello stile italiano, pur restando fedeli all’iconica eredità degli Azzurri".

La nuova maglia ‘Home’ sarà indossata sul campo domani, mercoledì 18 gennaio, nel match amichevole di Under 18 tra Italia e Spagna in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano, esordio assoluto per la prima volta nella storia delle Nazionali sulle spalle di una squadra giovanile.

La nuova Collezione adidas x FIGC

Il design di gran parte della collezione è ispirato al marmo, elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta l’Italia, e con lei molti monumenti e luoghi culturali del Paese nel corso dei secoli.

Il kit ‘Home’, a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l’ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini di gioco, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale, in cui convivono la tradizione artigiana nella cura della materia prima e tecniche di alta innovazione.