Non c'è neanche un giocatore della Serie A nella short list dei candidati a entrare nella FIFA FIFPRO World 11 del 2023, l'unico premio calcistico globale deciso esclusivamente da calciatori professionisti. Oltre 28.000 giocatori hanno votato la loro top 11 per la scorsa stagione, non inserendo nemmeno un rappresentante del calcio italiano, che pure ha portato tre squadre nelle finali delle Coppe europee, compresa la Champions League, con l'Inter arrivata a giocarsi la vittoria col Manchester City a Istanbul. Ecco l'elenco:

PORTIERI:

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)

Ederson (Manchester City, Brasile)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina)

DIFENSORI:

Ruben Dias (Manchester City, Portogallo)

Virgil van Dijk (Liverpool, Olanda)

Eder Militao (Real Madrid, Brasile)

Antonio Rudiger (Real Madrid, Germania)

John Stones (Manchester City, Inghilterra)

Kyle Walker (Manchester City, Inghilterra)

CENTROCAMPISTI:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inghilterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgio)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona, Germania)

Luka Modric (Real Madrid, Croazia)

Rodri (Manchester City, Spagna)

Bernardo Silva (Manchester City, Portogallo)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

ATTACCANTI:

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, Francia)

Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Monaco, Inghilterra)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portogallo)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasile)