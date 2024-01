Non ci sono soltanto Milan Skrinair e Romelu Lukaku tra i capitani delle nazionali che hanno votato per il FIFA The Best. C'è anche un altro ex, Edin Dzeko, che ha optato per inserire Simone Inzaghi nella sua terzina. Per il centravanti, però, al primo posto c'è Pep Guardiola, al secondo Simone Inzaghi e al terzo Luciano Spalletti.