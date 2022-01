FIFA The Best, alla Nazionale danese il premio Fair Play

In corso in questo momento la cerimonia per la premiazione del FIFA The Best 2021, tra i vari riconoscimenti dati nel corso della serata, spazio anche all’omaggio al Fair Play. Premio questo ricevuto dalla Nazionale danese nella sua...

Egle Patané

