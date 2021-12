FIFA FIFPRO World 11, svelati i 23 giocatori più votati: in lista l’ex Inter Lukaku

Gli 11 verranno annunciati lunedì 17 gennaio 2022, durante la cerimonia dei The Best FIFA Football Awards

FIFPRO e FIFA hanno reso noto oggi i 23 giocatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti per il FIFA FIFPRO Men's World 11 del 2021, l'unico premio globale organizzato dai giocatori e per i giocatori. FIFPRO e FIFA hanno chiesto ai calciatori professionisti di tutto il mondo di votare per il World 11, potendo scegliere tre colleghi per ogni ruolo, ne è uscita così una rosa di 23 elementi (ridotta rispetto ai 55 degli anni passati), composta da tre portieri, sei difensori, sei centrocampisti e otto attaccanti. Ecco l'elenco completo, in ordine alfabetico, nel quale compare anche il nome dell'ex Inter Romelu Lukaku: