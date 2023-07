La FIFA e l'IFAB, l'ente che scrive le regole del calcio, hanno deciso di testare una nuova metodologia sul fuorigioco in ossequio a quelle che viene definita la 'legge Wenger', studiata per evitare di vedere come alcuni fuorigioco quasi millimetrici vengano segnalati dal VAR, cosa questa da sempre aspramente criticata dall'ex tecnico dell'Arsenal. Questo nuovo concetto inizierà a essere testato nelle categorie giovanili della Svezia (Under 21 maschile e Under 19 femminile). La FIFA vuole che venga segnalato fuorigioco solo quando tutto il corpo è avanzato ed evitare così quel tipo di offside millimetrici con parti del corpo impercettibili. L'organizzazione che gestisce il calcio mondiale vuole implementare il sistema anche in Italia e nei Paesi Bassi, come riportato da DirecTV Sports.

“Se questo porta a un calcio più attraente come stabilito dalla visione della FIFA... Penso che gli attaccanti dovrebbero trarne vantaggio, lo vogliono tutti. Andrà bene. Ci saranno più gol, le partite saranno più divertenti da guardare. Lo vogliono tutti. È bello provare a partecipare a questi esperimenti, testare e sviluppare” , ha detto Jonas Eriksson, arbitro internazionale.