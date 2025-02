E' partita alle 10 di oggi ed è riservata agli abbonati per la stagione 2024-25 la vendita dei biglietti per assistere dal vivo, al 'De Kuip' di Rotterdam, a Feyenoord-Inter, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 5 marzo alle 18:45. I tagliandi in vendita sono nominativi, non cedibili e riguardano esclusivamente il settore ospiti. I tifosi, al costo di 57,5 euro, potranno acquistare un massimo di un biglietto a testa che sarà consegnato direttamente a Rotterdam il giorno della partita. Sarà negato l’ingresso in caso di non corrispondenza nome/utilizzatore. Per l'acquisto dei biglietti sarà necessario visitare la pagina trasferte.inter.it