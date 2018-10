Milan, con Higuain è più semplice. El Pipita non ha mai perso un derby nei 90'

Calcio in tv, l'Antitrust indaga su Sky e Dazn

Pancaro: "Derby, ci sarà equilibrio. Sia Inter che Milan arrivano in buone condizioni"

Nainggolan: "Qui società presente. La Juve? So perché ce l'han con me"

TS - Marotta, no al Club Italia e nuovo contatto con Zhang Jr: ci siamo

TS - Dossier mercato: bene in estate, ora sarà decisiva la Champions

GdS - Rinnovi: Icardi accomodante, con Brozovic tutto ok. Resta il divario con Skriniar

Genoa, Preziosi: "Ecco come ho preso Piatek, ma è diverso da Milito. Lo vogliono tutti i top-club"

Qui Milan - Rodriguez, oggi le valutazioni. Ma lo svizzero non preoccupa

Roma, Pallotta: "Le parole di Garcia? In Champions con Spalletti dopo 17 gare senza ko"

Galli: "Per vincere il derby servirà una grande carica agonistica. Gli uomini-chiave? Icardi e Higuain, ma anche Nainggolan e Donnarumma"

Gravina: "Scudetti Juve? Non mi piace fermarmi a contare"

Milan, Romagnoli: "Faremo un grande derby. Gattuso? Moriremo per lui"

Icardi non si scoraggia: "Argentina, è il cammino da seguire"

Riappare Yonghong Li: passaporto sequestrato per troppi debiti

Inter femminile, oggi il ritorno in campo in Coppa Italia

C&F - Suning, investimenti per l'Inter da 474 milioni. A giugno patrimonio netto positivo per quasi 4 mln

Javier Zanetti a Minsk: nuova Inter Academy in Bielorussia

Meité: "Inter e Milan su di me? Non mi interessa. Serie A ottimo torneo"

Sky - Keita corre: l'attaccante è tornato in anticipo ad Appiano

Barella: "Non mi occupo di mercato, ma l'interesse mi rende orgoglioso"

L'Orologio - Il bilancio dell'era ET : luci e ombre. Passaggio necessario

Klinsmann: "Il derby è troppo importante, non puoi perderlo. Il popolo nerazzurro mi manca"

- L'Inter del Triplete in viaggio verso Trento tra risate e aneddoti

Bonato: "Lautaro fuoriclasse. Derby, da anni non era così"

In Turchia: Kabak, Gala pronto al rinnovo per cinque stagioni

Lunga seduta tattica stamattina, in campo anche alcuni ragazzi della Primavera

Uva: " FFP , Inter virtuosa. Ecco perché un anno in più di SA dalla Uefa"

Eurorivali - Barça, per la difesa dalla filial guadagna posizioni Chumi

Icardi non sta più nella pelle: "-4 al derby di Milano. Forza Inter"

Santos, il pres. Peres: "Gabigol? Non abbiamo iniziato una trattativa"

Paganin: "Derby, l'Inter mentalmente ha qualcosa in più"

Ranocchia si carica in vista del Milan: "-4 al derby, forza Inter"

Candreva commenta in versione telecronista il suo primo gol nel derby

Inter-Milan, coreografia speciale per il derby: migliaia di bandiere nerazzurre a San Siro

Nel corso del suo intervento per Sportmediaset, Riccardo Ferri ha posto l'accento anche sull'opera di Luciano Spalletti alla guida dell'Inter: "Spalletti sta facendo un lavoro straordinario dal punto di vista fisico, tattico e tecnico. Adesso sta lavorando molto sulla consapevolezza dei propri mezzi. Spesso ha detto di non elogiare troppo la squadra perché potrebbe sedersi e rallentare, questo è un lavoro importante anche sul piano mentale. La strada è quella giusta perché l'Inter sa reagire alle difficoltà".

